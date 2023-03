“Noi ostaggi economici di Poste”. Da mesi in attesa di incassare crediti da Superbonus venduti al gruppo del Tesoro: “Nessuno ci dice niente” (Di venerdì 24 marzo 2023) C’è chi, come Alberto, è rimasto bloccato dalla modifica del codice da indicare per la cessione del credito a partire dal primo di novembre 2022, ma istituita il 7 dicembre. Ha cercato di vendere i propri crediti fiscali da Superbonus alle Poste nella prima settimana di novembre, l’ultima possibile prima della sospensione sine die e ha usato il codice dell’operazione che ha trovato, quello vecchio. Il sistema di Poste lo ha automaticamente bloccato perché il codice dell’Agenzia delle Entrate non corrispondeva con il codice del contratto. Essendo un procedimento automatizzato a nulla è valso chiedere aiuto. La pratica è stata rifiutata e il malcapitato incappato in quello che pare un errore meramente formale, è rimasto suo malgrado col ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) C’è chi, come Alberto, è rimasto bloccato dalla modifica del coda indicare per la cessione del credito a partire dal primo di novembre 2022, ma istituita il 7mbre. Ha cercato di vendere i proprifiscali daallenella prima settimana di novembre, l’ultima possibile prima della sospensione sine die e ha usato il codell’operazione che ha trovato, quello vecchio. Il sistema dilo ha automaticamente bloccato perché il codell’Agenzia delle Entrate non corrispondeva con il codel contratto. Essendo un procedimento automatizzato a nulla è valso chiedere aiuto. La pratica è stata rifiutata e il malcapitato incappato in quello che pare un errore meramente formale, è rimasto suo malgrado col ...

