No all'utero in affitto: Gramsci (1918) come Meloni (2023). Ecco cosa scrisse ai "compagni" (Di venerdì 24 marzo 2023) Era il 1918 e si parlava di commercio di ovuli. Qualcuno, molto ascoltato a sinistra, sosteneva la sacralità dell'organo riproduttivo delle donne e invocava l'orgoglio della maternità. Non confondetevi: Pillon non era ancora nato. "Il dottor Voronof ha già annunziato la possibilità dell'innesto delle ovaie. Una nuova strada commerciale aperta all'attività esploratrice dell'iniziativa individuale. Le povere fanciulle potranno farsi facilmente una dote. A che serve loro l'organo della maternità? Lo cederanno alla ricca signora infeconda che desidera prole per l'eredità dei sudati risparmi maritali. Le povere fanciulle guadagneranno quattrini e si libereranno di un pericolo…", scriveva un pensatore libero che di lì a poco avrebbe fondato il Partito comunista italiano.Non sbagliate: anche la Roccella non era ancora nata o forse sì, ma non era ancora ministra

