No ai sussidi, taglio dei salari, disprezzo per i poveri, più tasse sul lavoro e meno sul capitale: le origini dell’austerità nell’Italia degli anni Venti (Di venerdì 24 marzo 2023) “Quando c’è un’amministrazione che fornisce i sussidi ai disoccupati, nasce la tentazione di disoccuparsi e di prendere il sussidio, e di lavorare meno, e di produrre meno”. Non è un esponente di maggioranza che contesta il reddito di cittadinanza, né un ristoratore che lamenta di “non trovare lavoratori”. Sono parole dell’economista liberale Umberto Ricci, dal 1923 al 1925 consulente del ministero delle Finanze del governo Mussolini guidato da Alberto de’ Stefani. L’idea di fondo è la stessa che un secolo dopo echeggia nelle frasi sul “metadone di Stato” e la necessità di “soffrire e rischiare”: le politiche sociali danneggiano le dinamiche di mercato e invogliano ad accomodarsi sul divano, a scapito delle imprese. Ma le similitudini con i giorni nostri non finiscono qui. In quegli anni il regime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) “Quando c’è un’amministrazione che fornisce iai disoccupati, nasce la tentazione di disoccuparsi e di prendere ilo, e di lavorare, e di produrre”. Non è un esponente di maggioranza che contesta il reddito di cittadinanza, né un ristoratore che lamenta di “non trovare lavoratori”. Sono parole dell’economista liberale Umberto Ricci, dal 1923 al 1925 consulente del ministero delle Finanze del governo Mussolini guidato da Alberto de’ Stefani. L’idea di fondo è la stessa che un secolo dopo echeggia nelle frasi sul “metadone di Stato” e la necessità di “soffrire e rischiare”: le politiche sociali danneggiano le dinamiche di mercato e invogliano ad accomodarsi sul divano, a scapito delle imprese. Ma le similitudini con i giorni nostri non finiscono qui. In quegliil regime ...

