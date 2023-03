NJPW | Annunciata la prima difesa del titolo IWGP per Mercedes Moné

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 24 marzo 2023)ha accettato una grande sfida per il suoWomen’s Championship nel un prossimo show dellaha accettato la sfida di difendere il suoda poco conquistato nel suo primo match per la federazione giapponese in un Triple Threat match contro AZM e Hazuki. “Il doppio della sfida significa il doppio dei” Ecco l’annuncio completo dellaaccetta la sfida a tre per Sakura GenesisIncontro per l’Women’s Championship é fissato per l’8 aprileDa quando ha vinto l’Women’s Championship a Battle in the Valley,ha calcato i tappeti rossi e le convention in stile VIP con ...