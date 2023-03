Nitro – Outsider Testo

Leggi su atomheartmagazine

(Di venerdì 24 marzo 2023)Yeah, Mike (Ah) Non c’è niente che mi fa più penaDi un pezzente che difende i ricchi (Yeh)A dirla esatta se muore un monarcaMe ne stappo un’altra e brindo ai miei dirittiBa-Basic Instinct (Ah), non chiedo venia (Ah)Anche il più imbottito piangeva miseria (Eh)Se il futuro è perduto per certo (Eh)Penso: “Fanculo quell’un percento” (Fanculo)Ci chiamavi “feccia”, “massa”, “plebe”, “merce”Noi vi chiamiamo merde da sempre (Uh)Come fare a sberle ma con Brock Lesner (Eh)Metterei un lord dentro un call center (Uh-ah)Lotta di classe, fanculo l’eliteMai scambiato il grano per fede (Fede)Difatti al collo noi non avevamo il blingMa lo stemma del tuo Mercedes, yeah (Eh) Chi non fa sconti regola i contiSentiamo l’odio nei nostri confrontiQuando realizzi con tutti i tuoi soldi che a noi non ci compriQuando realizzi con ...