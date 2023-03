Netflix: perché sono tutti pazzi per Era Ora, il film di Aronadio (Di venerdì 24 marzo 2023) Metti una buona storia sul confine tra realismo e sortilegio capace di far ridere e commuovere, diretta da un bravo regista e con un cast in stato di grazia: il successo è garantito Leggi su wired (Di venerdì 24 marzo 2023) Metti una buona storia sul confine tra realismo e sortilegio capace di far ridere e commuovere, diretta da un bravo regista e con un cast in stato di grazia: il successo è garantito

