Netflix: Artisti 7607 avvia un'azione legale contro la nota piattaforma di streaming

Artisti 7607 ha appena deciso di avviare un'azione legale contro Netflix per essersi sottratta all'obbligo di remunerare gli interpreti. Artisti 7607 sfida Netflix in tribunale: la società di collecting fondata da Elio Germano, Neri Marcorè, Claudio Santamaria, Michele Riondino, Alberto Molinari, Carmen Giardina ha dato incarico ai propri legali di avviare un'azione legale contro la nota piattaforma di streaming. I motivi? Scopriamolo insieme. Il 15 aprile del 2021 in conferenza stampa Artisti 7607, la società che oggi rappresenta migliaia di Artisti, denunciava l'inaccettabile chiusura ...

