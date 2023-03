Netanyahu e la crisi israeliana | che cosa è successo | che cosa può succedere

(Di venerdì 24 marzo 2023) La magistratura costituzionale ha preso troppo potere, ma la riforma glielo toglie tutto. Una grande frattura fra potere politico e giudiziario, fra identità religiosa e identità laica. Gantz, Herzog e il rischio di una guerra civile. Brutalità sui palestinesi. Analisi approfondita per capirci qual

Secondo lo scrittore israeliano dietro a questa- di cui Grossman considerail primo responsabile (il titolo dell'editoriale è "Per salvare se stessoporta Israele sull'orlo ...'Israele sta vivendo una delepiù gravi che abbia mai conosciuto', scrive David Grossman ('Cona rischio in Israele lo Stato di diritto'). LA STAMPA 'Meloni: "Se crolla la Tunisia ...Israele sta vivendo una dellepiù gravi che abbia mai conosciuto. Anche dopo l'assassinio del primo ministro Yitzhak Rabin , ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Con il ritorno di...

È difficile comprendere l’attuale crisi israeliana, scatenata dal progetto di riforma della magistratura varato dal primo ministro Benjamin Netanyahu, senza inserirla nel più ampio discorso del ...Non è certo il cuore della controversa riforma giudiziaria con cui il governo Netanyahu sta spaccando in due la società israeliana, ed è una norma presente in diversi paesi democratici, ma potrebbe lo ...