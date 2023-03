Neonato muore a Roma per una circoncisione in casa. Il report: 2mila interventi clandestini l’anno (Di venerdì 24 marzo 2023) Un Neonato nigeriano di appena 20 giorni, è giunto morto al Policlinico di Tor Vergata: il piccolo sarebbe deceduto in seguito a una emorragia dopo una circoncisione fai da te, nel tragitto tra la sua abitazione, ai Castelli Romani, e l’ospedale Romano. A provocare il decesso potrebbe essere stata una circoncisione eseguita in casa. Ad intervenire, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri che indagano sul caso. La mamma del Neonato è stata interrogata dai carabinieri di Colonna, il più piccolo Comune dei Castelli Romani dove vive la donna, per ricostruire quanto avvenuto. Sull’episodio sono al lavoro i pm di Velletri che hanno disposto l’autopsia. LEGGI ANCHE circoncisione fatta in casa: muore a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) Unnigeriano di appena 20 giorni, è giunto morto al Policlinico di Tor Vergata: il piccolo sarebbe deceduto in seguito a una emorragia dopo unafai da te, nel tragitto tra la sua abitazione, ai Castellini, e l’ospedaleno. A provocare il decesso potrebbe essere stata unaeseguita in. Ad intervenire, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri che indagano sul caso. La mamma delè stata interrogata dai carabinieri di Colonna, il più piccolo Comune dei Castellini dove vive la donna, per ricostruire quanto avvenuto. Sull’episodio sono al lavoro i pm di Velletri che hanno disposto l’autopsia. LEGGI ANCHEfatta ina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Neonato muore a Roma per una circoncisione in casa. Il report: 2mila interventi clandestini l’anno… - direpuntoit : A Roma un neonato di 20 giorni è morto dopo una forte emorragia: forse gli avevano fatto la circoncisione in casa. - infoitinterno : La circoncisione in casa finisce in tragedia: muore neonato di 20 giorni - lacittanews : Un neonato di soli 20 giorni è morto a Roma, a causa di una circoncisione rituale che ha scatenato una emorragia. L… - corriereviterbo : NEONATO MORTO IN CASA Tragedia a Roma. Il sospetto: emorragia dopo circoncisione #neonato #morto #roma #indagini -