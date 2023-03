Neonato di venti giorni muore per una circoncisione in casa vicino a Roma (Di venerdì 24 marzo 2023) «Aiutatemi mio figlio sta male, devo correre in ospedale». Si è avvicinata pronunciando queste parole ai carabinieri, che stavano svolgendo una attività di controllo in strada, la madre 33enne di un... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 24 marzo 2023) «Aiutatemi mio figlio sta male, devo correre in ospedale». Si è avvicinata pronunciando queste parole ai carabinieri, che stavano svolgendo una attività di controllo in strada, la madre 33enne di un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ULTIM’ORA - Il piccolo non ce l’ha fatta. Le ferite che hanno portato il neonato alla morte coinciderebbero con qu… - infoitinterno : Neonato di venti giorni arriva morto in ospedale - SoniaSamoggia : RT @fanpage: ULTIM’ORA - Il piccolo non ce l’ha fatta. Le ferite che hanno portato il neonato alla morte coinciderebbero con quelle di una… - ProcopioDiC : RT @fanpage: ULTIM’ORA - Il piccolo non ce l’ha fatta. Le ferite che hanno portato il neonato alla morte coinciderebbero con quelle di una… - AriannaAmbrosi0 : RT @fanpage: ULTIM’ORA - Il piccolo non ce l’ha fatta. Le ferite che hanno portato il neonato alla morte coinciderebbero con quelle di una… -