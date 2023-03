Neonato di 20 giorni arriva morto in ospedale: il decesso causato da una circoncisione (Di venerdì 24 marzo 2023) Aveva appena 20 giorni il bambino arrivato senza vita all'ospedale di Tor Vergata, questa mattina a Roma. Il piccolo, di nazionalità nigeriana, aveva ferite sul corpo compatibili con una circoncisione. Leggi su globalist (Di venerdì 24 marzo 2023) Aveva appena 20il bambinoto senza vita all'di Tor Vergata, questa mattina a Roma. Il piccolo, di nazionalità nigeriana, aveva ferite sul corpo compatibili con una

