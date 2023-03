Nel weekend 25-26 marzo l'Ippodromo Snai San Siro apre i cancelli per le giornate FAI di Primavera 2023 (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) - Oltre alle visite guidate per scoprire l'impianto e i suoi spazi normalmente inaccessibili saranno organizzate tante iniziative gratuite per famiglie e bambini Milano, 24 marzo 2023 – L'Ippodromo Snai San Siro sarà tra i luoghi da scoprire inseriti nell'elenco dei luoghi aperti dal FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS sabato 25 e domenica 26 marzo in occasione della trentunesima edizione delle giornate FAI di Primavera. Dopo il fortunato esordio del 2018 e l'incredibile successo degli anni successivi –con diverse migliaia di accessi registrati ogni anno – l'Ippodromo aprirà nuovamente i cancelli nel weekend 25 e 26 marzo, svelando i suoi tesori nascosti. Progettato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) - Oltre alle visite guidate per scoprire l'impianto e i suoi spazi normalmente inaccessibili saranno organizzate tante iniziative gratuite per famiglie e bambini Milano, 24– L'Sansarà tra i luoghi da scoprire inseriti nell'elenco dei luoghi aperti dal FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano ETS sabato 25 e domenica 26in occasione della trentunesima edizione delleFAI di. Dopo il fortunato esordio del 2018 e l'incredibile successo degli anni successivi –con diverse migliaia di accessi registrati ogni anno – l'aprirà nuovamente inel25 e 26, svelando i suoi tesori nascosti. Progettato ...

