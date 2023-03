Nel processo Open Arms, il Pm rinuncia al teste Piantedosi (Di venerdì 24 marzo 2023) AGI - La testimonianza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi non è necessaria per il Pm, mentre per la difesa di Matteo Salvini lo è, assieme a quella dell'ambasciatore Massari. Il processo riguarda l'attuale responsabile delle Infrastrutture, che nell'agosto 2019 occupava il Viminale e aveva come capo di gabinetto l'attuale ministro. La vicenda riguarda il divieto di sbarco per 147 migranti soccorsi dalla nave ong Open Arms. Nell'aula dell'Ucciardone a Palrmo Matteo Salvini assiste al processo che lo vede accusato di Sequestro di Persona e rifiuti di atti d'ufficio. La procura ha anche rinunciato alla testimonianza del prefetto Paolo Formicola. Sul banco dei testimoni il fondatore della Ong spagnola Oscar Camps, che prima di entrare in aula, si è intrattenuto con la folla di ... Leggi su agi (Di venerdì 24 marzo 2023) AGI - La testimonianza del ministro dell'Interno Matteonon è necessaria per il Pm, mentre per la difesa di Matteo Salvini lo è, assieme a quella dell'ambasciatore Massari. Ilriguarda l'attuale responsabile delle Infrastrutture, che nell'agosto 2019 occupava il Viminale e aveva come capo di gabinetto l'attuale ministro. La vicenda riguarda il divieto di sbarco per 147 migranti soccorsi dalla nave ong. Nell'aula dell'Ucciardone a Palrmo Matteo Salvini assiste alche lo vede accusato di Sequestro di Persona e rifiuti di atti d'ufficio. La procura ha ancheto alla testimonianza del prefetto Paolo Formicola. Sul banco dei testimoni il fondatore della Ong spagnola Oscar Camps, che prima di entrare in aula, si è intrattenuto con la folla di ...

