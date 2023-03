Nel Casertano la prima prescrizione di un farmaco contro il cancro ai polmoni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato prescritto nelvolta in Italia, ilGavreto (Pralsetinib principio attivo), indicato e rimborsato per i pazienti affetti da tumore del polmone con fusione del gene RET (presente in circa l’1% degli adenocarcinomi polmonari) e in pazienti già trattati con un regime chemioterapico. Laè stata effettuata presso l’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale di San Felice a Cancello; il trattamento viene erogato dal neo costituito Ambulatorio di Terapie Orali due giorni a settimana. “Tale opzione terapeutica – spiega il responsabile dell’unità operativa di oncologia del presidio ospedaliero Salvatore Feliciano – rappresenta una iniziativa innovativa per il paziente per il quale non ci sarebbero state ulteriori opzioni terapeutiche, se non ulteriori ...