Nel carcere di Poggioreale non ci furono torture, agenti assolti: «Solo fango, c’è chi deve scusarsi» (Di venerdì 24 marzo 2023) Una sentenza che rende giustizia alla Polizia penitenziaria, sottoposti a una vergognosa strumentalizzazione. A Poggioreale non ci furono pestaggi e sevizie. Non c’era la cella zero, quella della tortura. La terza penale ha assolto gli agenti del carcere napoletano al termine di un processo nel quale si ipotizzava l’esistenza di un sistema di controllo fondato sulla violenza nei confronti di alcuni detenuti. Delmastro: l’assoluzione degli agenti di Poggioreale è importante «Mi congratulo per l’assoluzione di tutti i 12 agenti della Polizia Penitenziaria nel processo c.d. “cella zero” del carcere di Poggioreale». Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di FdI e sottosegretario di Stato alla Giustizia. «Non è irrilevante che gli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) Una sentenza che rende giustizia alla Polizia penitenziaria, sottoposti a una vergognosa strumentalizzazione. Anon cipestaggi e sevizie. Non c’era la cella zero, quella della tortura. La terza penale ha assolto glidelnapoletano al termine di un processo nel quale si ipotizzava l’esistenza di un sistema di controllo fondato sulla violenza nei confronti di alcuni detenuti. Delmastro: l’assoluzione deglidiè importante «Mi congratulo per l’assoluzione di tutti i 12della Polizia Penitenziaria nel processo c.d. “cella zero” deldi». Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di FdI e sottosegretario di Stato alla Giustizia. «Non è irrilevante che gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Succede già che ci siano in carcere donne incinte. Nel 2021 una di loro ha partorito, a fine termine, nella sua cel… - SecolodItalia1 : Nel carcere di Poggioreale non ci furono torture, agenti assolti: «Solo fango, c’è chi deve scusarsi»… - IacoGiusi : @FabioAstigiano @Giorgiolaporta No! Le donne incinte ci sono in carcere, rimane la discrezionalità del giudice nel… - quiperipolitici : RT @DomaniGiornale: ???? @RadioRadicale non potrà più pubblicare le registrazioni delle udienze del maxi #processo in corso per le #violenze… - mariandres2014 : RT @scandura: Il divieto a Radio Radicale nel processo per il pestaggio al carcere di S. M. Capua Vetere è grave: pure inaudito per come è… -