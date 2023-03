Nel 2022 in Italia 48mila pazienti affetti da cancro colorettale, a Catania presentata web-app per potenziare la prevenzione (Di venerdì 24 marzo 2023) Catania – Fare prevenzione significa prendersi cura di se stessi. In Italia nel 2022 è stato diagnosticato il cancro colorettale a 48mila pazienti e il tasso di mortalità conta 20mila persone. Il programma di prevenzione, attraverso il test del sangue occulto delle feci, potrebbe ridurre l’incidenza della patologia del 70% e la mortalità del 30%. Ma solo il 40% dei cittadini Italiani aderisce allo screening, in Sicilia il 20% e in generale al Sud solo il 10%. Ricerca, analisi e tecnologia agevolano l’esigenza di trovare nuovi metodi, veloci e digitali, per semplificare e stimolare le indagini. Così nasce CRC Score, il nuovo strumento hi-tech di screening, potenziato da algoritmi di intelligenza artificiale, che indaga ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 24 marzo 2023)– Faresignifica prendersi cura di se stessi. Innelè stato diagnosticato ile il tasso di mortalità conta 20mila persone. Il programma di, attraverso il test del sangue occulto delle feci, potrebbe ridurre l’incidenza della patologia del 70% e la mortalità del 30%. Ma solo il 40% dei cittadinini aderisce allo screening, in Sicilia il 20% e in generale al Sud solo il 10%. Ricerca, analisi e tecnologia agevolano l’esigenza di trovare nuovi metodi, veloci e digitali, per semplificare e stimolare le indagini. Così nasce CRC Score, il nuovo strumento hi-tech di screening, potenziato da algoritmi di intelligenza artificiale, che indaga ...

