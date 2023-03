Negli Usa il grande fiasco della vigilanza. Ma anche in Ue… Parla Bruni (Ispi) (Di venerdì 24 marzo 2023) Sbagliano, a Washington, se credono che il fallimento della Silicon Valley Bank sia solo un caso isolato. C’è una fetta del sistema finanziario statunitense che forse non ha le spalle così grosse come si crede. Non è così. Franco Bruni, economista, docente alla Bocconi e vicepresidente dell’Ispi, prende la questione di petto quando gli si chiede un parere sulle recenti crisi che hanno colpito il sistema bancario in queste ultime settimane, il cui asse va da Zurigo alla California. Passando per Francoforte, sede della Bce. “L’incidente di Svb è ben diverso da quello del Credit Suisse. Perché, per quanto riguarda il caso americano, c’era un modello di business assurdo, a fronte di una vigilanza che ha avuto delle amnesie. Io dico, come è stato possibile non accorgersi di un rischio così elevato, del ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 marzo 2023) Sbagliano, a Washington, se credono che il fallimentoSilicon Valley Bank sia solo un caso isolato. C’è una fetta del sistema finanziario statunitense che forse non ha le spalle così grosse come si crede. Non è così. Franco, economista, docente alla Bocconi e vicepresidente dell’, prende la questione di petto quando gli si chiede un parere sulle recenti crisi che hanno colpito il sistema bancario in queste ultime settimane, il cui asse va da Zurigo alla California. Passando per Francoforte, sedeBce. “L’incidente di Svb è ben diverso da quello del Credit Suisse. Perché, per quanto riguarda il caso americano, c’era un modello di business assurdo, a fronte di unache ha avuto delle amnesie. Io dico, come è stato possibile non accorgersi di un rischio così elevato, del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Pare che ci sia un quinto caso (in due settimane) di volo dirottato per malore improvviso del pilota negli USA: Sou… - Agenzia_Ansa : 'I Paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l'umanità sull'orlo di un Armageddon nuclear… - Giorgiolaporta : Fare i turisti in Italia, ammazzare il #Carabiniere #CercielloRega con 11 coltellate e fare massimo 14 anni di carc… - Alzbart : 3. Come vediamo dai grafici qui sotto il settore dei servizi negli USA definisce almeno 3/4 del GDP, ma anche della… - g_alo87 : RT @Giovy_84: Dopo il #reatoditortura cosa? Apriamo anche alla pena di morte? Mettiamo a tutti un'arma in casa come negli USA così i ragazz… -