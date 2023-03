NBA 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate delle due Conference

(Di venerdì 24 marzo 2023) E’ cominciata la stagione regolare NBA, partita ufficialmente nella notte italiana tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre con i big match tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers, e Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Il canale di riferimento è Sky Sport NBA, ma sarà possibile seguire le partite anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Per chi non vuole perdersi proprio nulla, invece, il consiglio è di sottoscrivere l’abbonamento su NBA League Pass. Sportface.it vi terrà comunque compagnia con le cronachepartite, gli approfondimenti, le news e le parole dei protagonisti. Tutto pronti per vivere un’altra stagione piena di emozioni? Di seguito. LA CLASSIFICA AGGIORNATADUE ...

NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. GSW a segno, furia Mavs con gli arbitri; i ritorni di Morant e Towns Eurosport IT

Prosegue la stagione 2022-2023 di NBA. Nella notte italiana si sono disputati sette incontri di regular season e come sempre il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i ...La regular season 2023 si chiuderà domenica 9 aprile. Una notte di respiro e poi apnea, con gli spareggi Play-in per decretare settima e ottava testa di serie nel tabellone NBA Playoff di Eastern e ...