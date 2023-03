Navi cargo alimentate dal vento

(Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Le auto, i camion e gli aerei vengono accusati di contribuire alla crisi climatica, ma anche il trasporto marittimo è estremamente inquinante, perché leutilizzano olio combustibile pesante a basso costo. Una soluzione è l’utilizzo dia energia eolica, una nuova propulsione ad alta tecnologia che può essere installata sulleper ridurre il loro consumo di carburante, per una quota compresa tra il 10% e il 90% del fabbisogno energetico. Esistono inoltre software che utilizzano algoritmi sofisticati per tracciare il viaggio più veloce e più efficiente in termini di carburante. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

