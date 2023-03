Naufragio migranti | entro martedì trasferite tutte le salme

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mara_carfagna : Chi accusa il governo di essere responsabile della morte dei #migranti annegati a #Cutro commette un grave errore,… - NicolaPorro : ?? ESCLUSIVO ?? E meno male che i parenti delle vittime del #naufragio di #Cutro erano 'infuriati' con #Meloni, come… - Tg3web : Salgono a 86 le vittime accertate del naufragio a Cutro. Altri cinque corpi sono stati recuperati, tra loro due bam… - rita68455390 : RT @danilo_chirico: L'inferno dei Cpr. Il servizio sul centro di via Corelli a #Milano oggi a @tagadala7 In Italia ci sono 10 di questi lag… - eluccellini : RT @ultimenotizie: '#Frontex si rifiuta di consegnare ai familiari delle vittime gli atti richiesti del naufragio di #Cutro'. Lo denunciano… -

Il nuovo prefetto di Crotone ha poi informato che 36 superstiti delhanno fatto richiesta di protezione internazionale: sono ospitati presso un hotel a Crotone ed hanno già svolto le ...... spezzato dal drammatico, che conferma come il Mediterraneo centrale sia tra le rotte ...ancora una volta che le attuali politiche non sono in grado di affrontare l'arrivo deiin modo ...'Frontex si rifiuta di consegnare ai familiari delle vittime gli atti richiesti deldi Cutro'. Lo denunciano i legali di diverse famiglie dideceduti nel tragicodel 26 febbraio scorso. Il 15 marzo avevano presentato 'un'articolata richiesta di accesso agli atti all'agenzia dell'Unione Europea delle frontiere per ...

Naufragio migranti Steccato di Cutro: trovata l'89esima vittima wesud

(ANSA) - CROTONE, 24 MAR - Tra lunedì e martedì prossimi saranno trasferite le ultime salme delle vittime del naufragio di Steccato Cutro che si trovano ancora nel Palamilone di Crotone. Lo ha ...Tra lunedì e martedì prossimi saranno trasferite le ultime salme delle vittime del naufragio avvenuto a Steccato di Cutro che ancora si trovano nel Palazzetto dello Sport di Crotone dopodichè la ...