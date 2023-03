Naufragio di un barcone di migranti al largo della Tunisia: 34 persone disperse, 4 in salvo. Quasi mille persone a Lampedusa in 24 ore (Di venerdì 24 marzo 2023) Mentre non si arrestano gli arrivi sulle coste italiane e i salvataggi in area Sar di competenza, in un nuovo Naufragio al largo delle coste della Tunisia risultano dispersi 34 migranti. La barca su cui viaggiavano è affondata mentre il natante viaggiava alla volta dell’Italia con a bordo 38 persone, di cui solo 4 sono state soccorse. Tutte le persone a bordo, come ha spiegato un portavoce del tribunale di Sfax che ha aperto un’inchiesta, provenivano da Paesi dell’Africa sub-sahariana. Tra il 23 e il 24 marzo la Guardia costiera tunisina ha bloccato 26 tentativi di migrazioni, intercettando e soccorrendo 1.080 persone a bordo di imbarcazioni in difficoltà al largo di Biserta, Sfax e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Mentre non si arrestano gli arrivi sulle coste italiane e i salvataggi in area Sar di competenza, in un nuovoaldelle costerisultano dispersi 34. La barca su cui viaggiavano è affondata mentre il natante viaggiava alla volta dell’Italia con a bordo 38, di cui solo 4 sono state soccorse. Tutte lea bordo, come ha spiegato un portavoce del tribunale di Sfax che ha aperto un’inchiesta, provenivano da Paesi dell’Africa sub-sahariana. Tra il 23 e il 24 marzo la Guardia costiera tunisina ha bloccato 26 tentativi di migrazioni, intercettando e soccorrendo 1.080a bordo di imbarcazioni in difficoltà aldi Biserta, Sfax e ...

