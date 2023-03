Naufragio Cutro, “Frontex si rifiuta di consegnare gli atti ai parenti” (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – “Frontex si rifiuta di consegnare ai familiari delle vittime gli atti richiesti del Naufragio di Cutro”. Lo denunciano i legali di diverse famiglie di migranti deceduti nel tragico Naufragio del 26 febbraio scorso. Il 15 marzo avevano presentato “un’articolata richiesta di accesso agli atti all’agenzia dell’Unione Europea delle frontiere per ottenere copia delle comunicazioni scritte e orali con le autorità, non solo italiane ma anche greche, i tracciati radar del velivolo 2-WKTK cioè il noto Eagle-1, il video integrale (di cui è stato ieri reso disponibile uno spezzone da il Corriere della Sera), le fotografie con termocamera e le tracce audio del CVR, la scatola nera dell’aeromobile, che registra le conversazioni fra i piloti in ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – “sidiai familiari delle vittime glirichiesti deldi”. Lo denunciano i legali di diverse famiglie di migranti deceduti nel tragicodel 26 febbraio scorso. Il 15 marzo avevano presentato “un’articolata richiesta di accesso agliall’agenzia dell’Unione Europea delle frontiere per ottenere copia delle comunicazioni scritte e orali con le autorità, non solo italiane ma anche greche, i tracciati radar del velivolo 2-WKTK cioè il noto Eagle-1, il video integrale (di cui è stato ieri reso disponibile uno spezzone da il Corriere della Sera), le fotografie con termocamera e le tracce audio del CVR, la scatola nera dell’aeromobile, che registra le conversazioni fra i piloti in ...

