Naufragio al largo della Tunisia | i dispersi sono almeno 34

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : ??Nuovo naufragio al largo della Tunisia. Dispersi trentaquattro migranti, dopo che la barca sui cui viaggiavano è a… - Enric0Chessa : Naufragio di un barcone di migranti al largo della Tunisia: 34 persone disperse, 4 in salvo. Quasi mille persone a… - infoitinterno : Migranti, naufragio al largo della Tunisia: 5 morti e 25 dispersi - infoitinterno : Migranti, naufragio al largo della Tunisia: 5 morti e 25 dispersi - News24_it : Nuovo naufragio al largo della Tunisia, 34 dispersi -

In campo anche Medici senza frontiere Aldel Mediterraneo sono state poi messe in salvo altre 190 persone dal team di Medici senza frontiere, dopo che la barca su cui viaggiavano è stata ...Mentre non si arrestano gli arrivi sulle coste italiane e i salvataggi in area Sar di competenza, in un nuovoaldelle coste della Tunisia risultano dispersi 34 migranti . La barca su cui viaggiavano è affondata mentre il natante viaggiava alla volta dell'Italia con a bordo 38 persone , di cui ...Ennesimoaldella Tunisia, almeno 34 persone risultano disperse in mare. A riferirlo è Faouzi Masmoudi, portavoce del tribunale di Sfax, citato dai media tunisini. Sul barcone si trovavano 38 ...

Migranti verso Lampedusa naufragano a largo della Tunisia, 7 morti Agenzia ANSA

Trentaquattro migranti provenienti da Paesi dell'Africa sub-sahariana risultano dispersi dopo che la barca sui cui viaggiavano è affondata oggi al largo della costa tunisina. Lo ha detto un portavoce ...Ancora un naufragio di migranti nel Mediterraneo. Trentaquattro profughi provenienti da Paesi dell'Africa sub-sahariana risultano dispersi dopo che la barca sui cui viaggiavano è affondata al largo ...