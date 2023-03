(Di venerdì 24 marzo 2023) Per il sesto appuntamento dellaCup2023 ci sarà da divertirsi con il primo road course della stagione. Dopo Atlanta i protagonisti si sposteranno infatti al Circuit of The Americas per la terza edizione del EchoPark Grand Prix. Il tracciato non ha bisogno di presentazioni, la pista è infatti la medesima in cui annualmente si svolge il Gran Premio degli Stati Uniti di F1. La ‘casa della massima formula’nuovamente anche le stock car, un evento nato nel 2021 in sostituzione di una delle due corse che si svolgevano al Texas Motor Speedway di Fort Worth. Dopo una piovosa prova disputata nel 2021 con l’acuto di Chase Elliott ed il rocambolesco finale del 2022 con il primo trionfo di Ross Chastain, il 2023 proporrà sicuramente una sfida per tutti i piloti, consapevoli di avere una ghiotta chance per entrare nella ...

...del, sfidando così direttamente Kimi Raikkonen. Gli altri appuntamenti a cui prenderà parte il campione del mondo 2009 saranno la 'street race' di Chicago - novità assoluta nel calendario...... ancora pronto ad impugnare il volante a 43 anni, ed è simbolico per due ragioni: la prima, è che il finlandese aveva già corso ine la seconda è che proprioha testimoniato la sua ultima ...Il post social ' Laè bella. Tornerò con il Trackhouse Racing Team e con iLOQ aldi Austin '. Così Raikkonen ha commentato - con parole al solito misurate - il suo ritorno, previsto per ...

NASCAR: il COTA accoglie la Cup Series. Torna Raikkonen, debutta Button OA Sport

From cowboy hats to tacos and barbecue, we'll see what Tyler Reddick and Austin Cindric have been up to since they arrived in Austin.Josh Berry has been subbing for Elliott, but for Sunday’s race on the road course at COTA, IMSA star Jordan Taylor will make his NASCAR debut in the Hendrick Motorsports Chevrolet normally raced by ...