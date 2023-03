Napoli, Spalletti riceve premio Bearzot: “Questa squadra è di una pasta diversa” (Di venerdì 24 marzo 2023) Luciano Spalletti ha ricevuto oggi a Napoli, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino, il premio nazionale Enzo Bearzot, organizzato dall’Us Acli e con il patrocinio della Federcalcio. “Enzo Bearzot è stata una fonte di ispirazione per la categoria – ha detto Spalletti – Sento dire che fosse una persona testarda, ma nel suo carattere ci vedo coerenza di quello che è il suo lavoro e che gli altri pensano di sapere, ma che invece conoscono solo al 50%. Un onore riceverlo”. A consegnare il premio il presidente dell‘Us Acli, Damiano Lembo e il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Prima di lasciare il palco Spalletti dà un consiglio ai bambini: “Andate a scuola, se lo fate si palleggia meglio”. Sulla fantastica stagione del ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Lucianoha ricevuto oggi a, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino, ilnazionale Enzo, organizzato dall’Us Acli e con il patrocinio della Federcalcio. “Enzoè stata una fonte di ispirazione per la categoria – ha detto– Sento dire che fosse una persona testarda, ma nel suo carattere ci vedo coerenza di quello che è il suo lavoro e che gli altri pensano di sapere, ma che invece conoscono solo al 50%. Un onorerlo”. A consegnare ilil presidente dell‘Us Acli, Damiano Lembo e il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Prima di lasciare il palcodà un consiglio ai bambini: “Andate a scuola, se lo fate si palleggia meglio”. Sulla fantastica stagione del ...

