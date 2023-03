Napoli, Spalletti: "Napoli vive di calcio, Di Lorenzo è un difensore incredibile, non ci sentiamo appagati" (Di venerdì 24 marzo 2023) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, al Maschio Angioino ha ricevuto il "Premio Bearzot", queste le sue parole: "Avevamo parlato dell'indifferenza di quando sono arrivato per dei risultati che non erano così accettabili per la città. C'era bisogno di compattarsi e fare un corpo unico per affrontare le difficoltà. Euforia controllata? Ma avete visto quanto è bella Napoli? Io ho deciso di vivere a Castel Volturno perché da com'è bella Napoli non si può guardare. Ci sono cose talmente belle che poi uno si impressiona e gli occhi diventano tutti azzurri (ride, ndr). Anche i calciatori ora bisogna che siano bravi perché rischiano con un po' di euforia per i risultati di sentirsi appagati e questo è il peggior nemico che ci possa ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 24 marzo 2023) Luciano, allenatore del, al Maschio Angioino ha ricevuto il "Premio Bearzot", queste le sue parole: "Avevamo parlato dell'indifferenza di quando sono arrivato per dei risultati che non erano così accettabili per la città. C'era bisogno di compattarsi e fare un corpo unico per affrontare le difficoltà. Euforia controllata? Ma avete visto quanto è bella? Io ho deciso dire a Castel Volturno perché da com'è bellanon si può guardare. Ci sono cose talmente belle che poi uno si impressiona e gli occhi diventano tutti azzurri (ride, ndr). Anche i calciatori ora bisogna che siano bravi perché rischiano con un po' di euforia per i risultati di sentirsie questo è il peggior nemico che ci possa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : Spalletti = Alessandro Magno ?? Napoli = Un grande gruppo ?? Ma che clima c’è nello spogliatoio azzurro? ?? Culture:… - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - sportface2016 : +++#Napoli, l'annuncio di Aurelio #DeLaurentiis: '#Spalletti resterà qui'+++ - dario_croce : RT @antonio_gaito: #ADL: 'Scudetto? Se le regole del calcio fossero diverse forse lo scudetto lo avremmo portato a #Napoli già altre volte.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO SHOW NM - Napoli, ecco il Premio Bearzot consegnato a Spalletti -