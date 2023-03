Napoli | Osimhen e Kvaratskhelia via per cifre superiori a 100 milioni

(Di venerdì 24 marzo 2023) Victore Khvichapotrebbero andar via dasolo nel caso in cui arriverebbero offerte monstre. Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : L’amore ai tempi del Napoli di Kvara e Osi ?? [?? FB: Ultimi Romantici] #Napoli #Kvaratskhelia #Osimhen - ZZiliani : Sarebbe bellissimo se #Osimhen e #Kvara restassero anche l’anno prossimo. Ma se per Osimhen arrivasse (ed è possibi… - anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - pulcinella77 : RT @ZZiliani: Sarebbe bellissimo se #Osimhen e #Kvara restassero anche l’anno prossimo. Ma se per Osimhen arrivasse (ed è possibile) un’off… - Friedri05611005 : RT @loZibbo: #Gravina fatti spiegare dal Napoli come hanno comprato Osimhen. @andreaabodi vuoi fermare questo scempio o continuiamo a dormi… -

Il pupillo o il cosiddetto enfant prodige potrebbe arrivare ma...c'è già una folta concorrenza estera che adesso vedrebbe in prima linea proprio ildi De Laurentis sempre più possibile, ...Calabria per fermare Kvaratskhelia, possibile chance per Kjaer più uno fra Tomori e Kalulu per contrastare. Theo Hernandes ritorna terzino. Db06/03/2022 - campionato di calcio serie A /- Milan / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Stefano Pioli - Luciano Spalletti Secondo la ...Il mercato futuro E' difficile lasciareda Campioni d'Italia, però questo è il mestiere del calciatore, dopo 4 - 5 anni forse si possono perdere stimoli, penso chesarà ...

Osimhen più sostituibile di Kvara: con Lukaku o Berardi resterà grande Napoli Calciomercato.com

Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia potrebbero andar via da Napoli solo nel caso in cui arriverebbero offerte monstre. Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di ...Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in “Marte Sport Live”, e ha parlato del Napoli e di Victor Osimhen: «150 milioni base d’asta per Osimhen Quanto è bello quando si ...