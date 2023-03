Napoli-Milan, Pioli pensa nuovamente alla difesa a 4 (Di venerdì 24 marzo 2023) Secondo la Gazzetta, Pioli pensa già alla ripresa del campionato, quando i suoi dovranno volare fino a Napoli e affrontare al Maradona la squadra di Spalletti. Il tecnico del Milan sta pensando di ritornare alla difesa a 4, abbandonata all’inizio del 2023 per i troppi gol presi tra gennaio e febbraio: “Il cambio di sistema si era reso necessario per chiudere la porta, spalancata a inizio anno davanti agli avversari: nel gennaio tempestoso, con la squadra finita nel vortice, la difesa aveva incassato diciassette gol. l sistema di sicurezza attivato da Pioli aveva previsto il cambio di modulo, con l’inserimento di Thiaw e il passaggio alla linea a tre“. Dopo le ultime prestazioni deludenti con la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023) Secondo la Gazzetta,giàripresa del campionato, quando i suoi dovranno volare fino ae affrontare al Maradona la squadra di Spalletti. Il tecnico delstando di ritornarea 4, abbandonata all’inizio del 2023 per i troppi gol presi tra gennaio e febbraio: “Il cambio di sistema si era reso necessario per chiudere la porta, spalancata a inizio anno davanti agli avversari: nel gennaio tempestoso, con la squadra finita nel vortice, laaveva incassato diciassette gol. l sistema di sicurezza attivato daaveva previsto il cambio di modulo, con l’inserimento di Thiaw e il passaggiolinea a tre“. Dopo le ultime prestazioni deludenti con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : Nel 1988, il #Napoli era in piena lotta Scudetto con il #Milan. Nello scontro diretto del 1 maggio, i rossoneri si… - Gazzetta_it : Pioli torna al passato: con il Napoli riecco la difesa a quattro #Milan - FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - napolista : Napoli-Milan, Pioli pensa nuovamente alla difesa a 4 Calabria per fermare Kvaratskhelia, possibile chance per Kjae… - SempreMilanit : ??? #SanSiro sarà una bolgia ?? Nuovo record per il calcio italiano? #SempreMilan #Milan -