Napoli-Milan | Pioli pensa nuovamente alla difesa a 4 Gazzetta

(Di venerdì 24 marzo 2023) Secondo lagiàripresa del campionato, quando i suoi dovranno volare fino ae affrontare al Maradona la squadra di Spalletti. Il tecnico delstando di ritornarea 4, abbandonata all’inizio del 2023 per i troppi gol presi tra gennaio e febbraio: “Il cambio di sistema si era reso necessario per chiudere la porta, spalancata a inizio anno davanti agli avversari: nel gennaio tempestoso, con la squadra finita nel vortice, laaveva incassato diciassette gol. l sistema di sicurezza attivato daaveva previsto il cambio di modulo, con l’inserimento di Thiaw e il passaggiolinea a tre“. Dopo le ultime prestazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : Nel 1988, il #Napoli era in piena lotta Scudetto con il #Milan. Nello scontro diretto del 1 maggio, i rossoneri si… - Gazzetta_it : Pioli torna al passato: con il Napoli riecco la difesa a quattro #Milan - FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - memethegoat : RT @Gazzetta_it: Pioli torna al passato: con il Napoli riecco la difesa a quattro #Milan - Luxgraph : Dall'Inghilterra: 'Il Tottenham pensa a Nagelsmann per il dopo Conte' -

Db06/03/2022 - campionato di calcio serie A // foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Stefano Pioli - Luciano Spalletti Secondo la Gazzetta, Pioli pensa già alla ripresa ...Alla ripresa il 2 aprile ci saràe Pioli studia già le contromosse per arginare gli azzurri: l'obiettivo è uscire indenne dal 'Maradona'.Dura solo un anno però: quella dell'84 sarà l'estate di Maradona per il, con l'argentino che ... mette la firma con una prestazione sontuosa sulla vittoria contro ildi Liedholm e porta ...

L’edizione odierna del quotidiano torna a parlare dei prossimi match di Serie A. In vista di Napoli–Milan, Pioli ricambierà modulo per cercare di fermare l’attacco azzurro. “Alla ripresa con il Napoli ...Pesa troppo il clamoroso blackout di gennaio, che ha portato via con sé la Supercoppa Italiana (persa malamente contro l’Inter), la Coppa Italia e soprattutto la corsa a due con il Napoli per il ...