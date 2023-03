Napoli-Milan in Champions? Geolier cambia giorno del concerto (Di venerdì 24 marzo 2023) A causa di Napoli-Milan in Champions League il noto rapper napoletano Geolier cambia giorno del concerto Gli effetti del Napoli sulla gente e sulle dinamiche correlate alle proprie passioni. E’ proprio il caso di dirlo per quanto sta avvenendo attorno al club azzurro, con un artista che ha addirittura scelto di cambiare il giorno del concerto, in virtù della concomitanza di un proprio concerto con una partita del Napoli. Il caso riguarda Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, rapper napoletano di 23 anni tra i più noti e seguiti della scena musicale attuale, che ha deciso di rinviare il proprio concerto inizialmente previsto per il 18 ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 marzo 2023) A causa diinLeague il noto rapper napoletanodelGli effetti delsulla gente e sulle dinamiche correlate alle proprie passioni. E’ proprio il caso di dirlo per quanto sta avvenendo attorno al club azzurro, con un artista che ha addirittura scelto dire ildel, in virtù della concomitanza di un propriocon una partita del. Il caso riguarda, al secolo Emanuele Palumbo, rapper napoletano di 23 anni tra i più noti e seguiti della scena musicale attuale, che ha deciso di rinviare il proprioinizialmente previsto per il 18 ...

