Napoli | figuraccia della Nazionale ma anche della cantante e del pubblico sull’inno inglese video

(Di venerdì 24 marzo 2023) “God save the Queen” era il testo dell’inno britannico, prima che morisse la Regina Elisabetta, modificato in “God save the King”, con l’avvento di Re Carlo. Peccato che ieri sera, a, poco prima che iniziasse la partita del “Maradona” tra Italia e Inghilterra, valida per le qualificazioni agli Europei, finita con la sconfitta degli azzurri per 2 a 1 al termine di una partita molto modesta, laEllyonora abbia fatto risuonare il verso “God save the Queen” invece che con il riferimento al “king”. Ladi origini napoletane, molto emozionata, e con qualche problema di “ritorno”, attacca l’inno sbagliando per poi correggersi. Gli inglesi, come si legge nel tweet a seguire, non l’hanno presa benissimo,perchésono piovuti degli anti-sportivi ...

(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) L'Italia perde 2 - 1 a Napoli contro l'Inghilterra nella prima partita delle qualificazioni agli Europei. La partita comincia con i fischi del Maradona all'inno inglese.

Domani sera in campo allo stadio Maradona di Fuorigrotta ci sarà Italia-Inghilterra. Si tratta del primo match del Gruppo C per le Qualificazioni ad Euro 2024. E sono attesi anche più di due mila tifo ...Due monumenti simbolo della città, Maschio Angioino e Fontana del Nettuno, indosseranno il colore della Nazionale per festeggiare il suo ritorno nella città partenopea dopo dieci anni. Oggi, martedì 2 ...