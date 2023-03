Nail art fluo PE 2023: ispirazioni per unghie pop che non passano inosservate (Di venerdì 24 marzo 2023) Rosa shocking, verde acido, blu elettrico, arancione mandarino: sono i colori perfetti per una Nail art fluo ispirata alle atmosfere disco degli anni Ottanta. A decretare il trend, come spesso accade, sono stati gli stilisti sulle loro passerelle. E i content creator di Instagram e Tik Tok li hanno seguiti a ruota. Del resto, la bella stagione è solo all’inizio e quale accessorio migliore di uno smalto fluo per celebrare la voglia di sole, picnic al parco e apertivi all’aperto? Le idee sono tante e molto diverse tra loro. Ciò rende la manicure fluo decisamente trasversale. Con smalti pop e vitaminici che possono essere adattati a ogni esigenza e personalità. Nail art fluo: a chi sta bene? Inutile dire quanto i colori fluo donino in modo particolare agli incarnati ... Leggi su amica (Di venerdì 24 marzo 2023) Rosa shocking, verde acido, blu elettrico, arancione mandarino: sono i colori perfetti per unaartispirata alle atmosfere disco degli anni Ottanta. A decretare il trend, come spesso accade, sono stati gli stilisti sulle loro passerelle. E i content creator di Instagram e Tik Tok li hanno seguiti a ruota. Del resto, la bella stagione è solo all’inizio e quale accessorio migliore di uno smaltoper celebrare la voglia di sole, picnic al parco e apertivi all’aperto? Le idee sono tante e molto diverse tra loro. Ciò rende la manicuredecisamente trasversale. Con smalti pop e vitaminici che possono essere adattati a ogni esigenza e personalità.art: a chi sta bene? Inutile dire quanto i coloridonino in modo particolare agli incarnati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adriana_spink : Anche la nail art parla di te, del tuo carattere e della tua personalità e scegliere la più adatta può non essere c… - Cosmopolitan_IT : Le unghie blu e argento sono la manicure perfetta per tutto l'anno - skyview_xyz : @convomfs nail art di cinderella - levenditop : ? #Glam'Up - Set di 6 scatole di glitter per Nail Art ?? A soli 2,93€ ? Guardalo su Amazon ???? ?? Disclai… - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 6,21 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta -