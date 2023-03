(Di venerdì 24 marzo 2023) Una delle notizie più importanti delle ultime ore riguarda il clamoroso esonero di Julian, il giovane tecnicoè stato sollevato dall’incarico dal Bayern Monaco. La decisione della dirigenza è arrivata dopo il brutto ko contro il Bayer Leverkusen e il sorpasso in testa alla classifica della Bundesliga dal Borussia Dortmund. Lasi è qualificata per i quarti di finale di Champions League e dovrà vedersela contro il Manchester City in una partita che si preannuncia una finale anticipata. Il rendimento del Bayern Monaco è stato troppo altalenante e la notizia dell’esonero è stata comunque come un fulmine a ciel sereno. Foto di Ronald Wittek / AnsaLa prossimadiJulianè considerato comunque un allenatore di grande prospettiva e le ...

Il Bayern se in Champions League va avanti e siai quarti di finale dove affronterà il Manchester City, in campionato non riesce ad avere ...sono contenti del lavoro del tecnico Julian...Smith, Sellés eallenatori di successo senza una carriera da calciatore: anche l'Italia ... Il centravanti sispesso ad essere marcato da vicino, con l'ausilio dei compagni di reparto. ...Primo tempo che si è poi concluso 4 - 1 per la squadra digrazie alla doppietta di Pavard e alla rete di Sane.

Nagelsmann trova subito squadra: la nuova destinazione del tedesco CalcioWeb

Il Bayern Monaco non solo ha pagato una grossa somma di denaro per il trasferimento di Nagelsmann, ma ha anche firmato un contratto per cinque stagioni. Il Bayern Monaco ha faticato a trovare ...Nagelsmann era arrivato in estate nel 2021 e aveva un contratto ... La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai ...