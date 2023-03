Musica, libri e podcast a volontà: sono su Amazon e sono in offerta (Di venerdì 24 marzo 2023) Le Offerte di Primavera by Amazon sono ormai dietro l'angolo. Il primo, grande evento di shopping e sconti vari ed eventuali con cui il colosso dell'ecommerce intende inaugurare il 2023 è ufficialmente in partenza lunedì 27 marzo - con tutti i dettagli del caso raccolti qui. Tre giorni (o quasi) di sconti che arriveranno fino al 40% e che riguarderanno migliaia e migliaia di prodotti diversi, dagli smartphone agli smartwatch, dalle sneakers agli orologi, dai costumi da bagno per sognare già l'estate ai tablet perché comunque il lavoro da remoto è e resta una realtà. Ma non è tutto. Perché Amazon, per l'occasione, ha pensato bene di proporre speciali promozioni anche per quanto riguarda i propri servizi. E che sono attive già da ora: vediamole insieme. Amazon Music ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 24 marzo 2023) Le Offerte di Primavera byormai dietro l'angolo. Il primo, grande evento di shopping e sconti vari ed eventuali con cui il colosso dell'ecommerce intende inaugurare il 2023 è ufficialmente in partenza lunedì 27 marzo - con tutti i dettagli del caso raccolti qui. Tre giorni (o quasi) di sconti che arriveranno fino al 40% e che riguarderanno migliaia e migliaia di prodotti diversi, dagli smartphone agli smartwatch, dalle sneakers agli orologi, dai costumi da bagno per sognare già l'estate ai tablet perché comunque il lavoro da remoto è e resta una realtà. Ma non è tutto. Perché, per l'occasione, ha pensato bene di proporre speciali promozioni anche per quanto riguarda i propri servizi. E cheattive già da ora: vediamole insieme.Music ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alberoandronico : RT @alberoandronico: ????#PREMIO #NAZIONALE #ALBEROANDRONICO #FOTOGRAFIA #POESIA #NARRATIVA #CORTOMETRAGGI #PITTURA #VIDEO #DIALETTO #LIBRI #… - berenicegalatea : il Mulino - Il Mulino a Libri Come - luigiferraiuolo : RT @Centro_libro: Al via oggi fino al 26 marzo all'@AuditoriumPdM di Roma la 14esima edizione di 'Libri Come', il festival del libro e dell… - Maz_querade : Vi giuro, mi fa sputare fuoco quando spala merda sulle mie passioni ed è una cosa che ha sempre fatto. Manga, libri… - criflower : @sonperplessa Gift card per acquisto di libri, musica, giochi e chi più ne ha ne metta a seconda dei suoi gusti -