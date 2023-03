Mur, per Dantedì 2023 a Salerno versione inedita Dante Symphony di Liszt (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Una versione inedita dell’ardua Dante Symphony di Franz Liszt. È già un avvenimento il concerto sinfonico dei 102 giovani talenti del Conservatorio di musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno per il #Dantedì, la Giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta e l’appuntamento è per sabato 25 marzo 2023, alle 11.30, al Teatro ‘Giuseppe Verdi’ di Salerno. L’evento è organizzato dal Conservatorio di Salerno in accordo con il Ministero dell’Università e della Ricerca e con il patrocinio del Comune di Salerno. La Dante Symphony di Franz Liszt per orchestra e coro è riconosciuta per la sua complessità tecnica e musicale. I giovani ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Unadell’arduadi Franz. È già un avvenimento il concerto sinfonico dei 102 giovani talenti del Conservatorio di musica ‘Giuseppe Martucci’ diper il #, la Giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta e l’appuntamento è per sabato 25 marzo, alle 11.30, al Teatro ‘Giuseppe Verdi’ di. L’evento è organizzato dal Conservatorio diin accordo con il Ministero dell’Università e della Ricerca e con il patrocinio del Comune di. Ladi Franzper orchestra e coro è riconosciuta per la sua complessità tecnica e musicale. I giovani ...

