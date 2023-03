Muore e in casa trovano il cadavere della madre, era nascosto per la pensione (Di venerdì 24 marzo 2023) La scoperta è avvenuta in un appartamento di Paderno Dugnano dove i carabinieri sono entrati per cercare documenti e rintracciare una donna che i vicini avevano detto essere in una Rsa. Non è il primo caso in Italia Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 marzo 2023) La scoperta è avvenuta in un appartamento di Paderno Dugnano dove i carabinieri sono entrati per cercare documenti e rintracciare una donna che i vicini avevano detto essere in una Rsa. Non è il primo caso in Italia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Farro4Luca : @Zheloconti Bravissima, complimenti, sai ..IO mi sono seccato, stiamo ON sui telefoni-ma ( almeno io ) chiusi in ca… - Giuseppe5420 : Muore e si scopre che teneva in casa il cadavere mummificato della mamma per la pensione , più dettagli : - Angelo006100 : RT @Margi625: Roma: anziani rapinati in casa, un uomo di 86 anni muore x l eccesso di benzodiazepina. Le due ladre? Si ti. Una avrebbe dovu… - RassegnaZampa : #Verona Truffa di una figlia: conserva in casa il cadavere mummificato della madre per la pensione. Muore anche lei… -