Mundo Deportivo elogia il metodo Udinese: “aumenta il valore dei suoi giocatori del 400%” (Di venerdì 24 marzo 2023) Mundo Deportivo elogia l’Udinese: “punta sull’innovazione, ha un suo stadio, cosa rara in Italia, è il club più sostenibile della Serie A. aumenta il valore dei suoi giocatori del 400% grazie alla sua vasta rete di scouting”. I Pozzo come esempio di corretta gestione societaria, tutto nell’ottica di riportare l’Udinese in Europa, “L’Udinese è stata la rivelazione dell’inizio del campionato di Serie A. Ha messo in ombra un Napoli che già allora si distingueva. L’obiettivo della squadra bianconera era chiaro, tornare alle competizioni europee in cui un giorno, non molto tempo fa, era titolare. Ora, con solide basi nella gestione sportiva, il suo obiettivo è a portata di mano. La chiave è stata ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023)l’: “punta sull’innovazione, ha un suo stadio, cosa rara in Italia, è il club più sostenibile della Serie A.ildeidelgrazie alla sua vasta rete di scouting”. I Pozzo come esempio di corretta gestione societaria, tutto nell’ottica di riportare l’in Europa, “L’è stata la rivelazione dell’inizio del campionato di Serie A. Ha messo in ombra un Napoli che già allora si distingueva. L’obiettivo della squadra bianconera era chiaro, tornare alle competizioni europee in cui un giorno, non molto tempo fa, era titolare. Ora, con solide basi nella gestione sportiva, il suo obiettivo è a portata di mano. La chiave è stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Mundo Deportivo elogia il metodo #Udinese: “aumenta il valore dei suoi giocatori del 400%” “Punta sull’innovazione… - br_kibet : RT @tsf_podcast: Today's ????? frontpages: ??? Marca: 'Ozil: when I left Real Madrid I cried' ??? AS: 'UEFA get involved in the Negreira case'… - El_Waalo : RT @tsf_podcast: Today's ????? frontpages: ??? Marca: 'Ozil: when I left Real Madrid I cried' ??? AS: 'UEFA get involved in the Negreira case'… - sidlowe : RT @tsf_podcast: Today's ????? frontpages: ??? Marca: 'Ozil: when I left Real Madrid I cried' ??? AS: 'UEFA get involved in the Negreira case'… - Wefloo18 : AS, Marca, Mundo deportivo, 3 fonti di merda unite ne fanno una decente no? -