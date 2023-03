Multa di 1000 euro per chi trasporta colla | il provvedimento contro gli eco-vandali

(Di venerdì 24 marzo 2023) La città di Monaco ha deciso di tentare la via della prevenzione per limitare i danni degli eco-che utilizzano laper le loro azioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lucio55394725 : @spighissimo Perché non lo sano chi evade le tasse ??????quindi chi evade subito il carcere , chi no da gli scontrini 1000 euro di multa ???????? - Andrea34761022 : @Codacons io li farei anche 1000 euro di multa, così vediamo sè i genitori diventano responsabili a educarli - QdSit : Catania, 1000 euro di multa per l’invasione di campo durante la festa promozione - AMalbicocca : @EsercitoCrucian Un mese di carcere più 1000 € di multa - MEcosocialista : @fed091970 @suburbiagesu @UltimaGenerazi1 @DalilaAdrower @Daniela60305637 @milano_xr @FilippoLicari4… -

... hanno permesso il sequestro di circaesemplari del pregiato echinoderma (Paracentrotus lividus ), che ha portato alle previste sanzioni amministrative a carico dei due trasgressori, per un ...... hanno permesso il sequestro di circaesemplari del pregiato echinoderma (Paracentrotus lividus) e di elevare le previste sanzioni amministrative, a carico dei due trasgressori, per un ammontare ...La Guardia Costiera ha bloccato due sub Di: Redazione Sardegna Live La Guardia Costiera di Alghero ha fermato due sub intenti nella raccolta di ricci di mare, sequestrando circaesemplari del pregiato echinoderma. Il blitz è scattato dopo un lungo periodo di appostamento e osservazione svolta da terra. Le sanzioni amministrative, a carico dei due trasgressori, ammontano ...

"Multa di 1000 euro per chi trasporta colla": il provvedimento contro ... ilGiornale.it

Per il momento, la stretta è stata attuata su 7 attivisti e solo per un periodo di tempo limitato ma, in caso di violazione senza autorizzazione è prevista una multa da 1000 euro. Una sanzione, non ...Procede l’attività di controllo posta in essere dai militari della Guardia Costiera algherese, sotto il coordinamento del 15° CCAP della Direzione Marittima ...