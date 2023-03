Multa da 12 milioni a Viagogo per biglietti on line (Di venerdì 24 marzo 2023) L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato un'ulteriore sanzione di 12.240.000 euro per violazione delle norme in materia di secondary ticketing nei confronti della società di diritto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato un'ulteriore sanzione di 12.240.000 euro per violazione delle norme in materia di secondary ticketing nei confronti della società di diritto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Le ammende in arrivo saranno pesantissime: il codice di giustizia sportiva prevede una multa da 1 a 3 volte l'ammon… - notizienet : Multa da 12 milioni a Viagogo per biglietti on line - Prezzi superiori di 10 volte rispetto a quelli nominali - News24_it : Multa da 12 milioni a Viagogo per biglietti on line - fisco24_info : Multa da 12 milioni a Viagogo per biglietti on line: Prezzi superiori di 10 volte rispetto a quelli nominali - BeppeSama : A #Skriniar che si fa visitare sotto la regia del PSG bisogna dare 50 milioni di multa #ForzaInter -