Multa da 12 milioni a Viagogo per bagarinaggio online

(Di venerdì 24 marzo 2023)dovrà pagare unasalatissima (12di euro) emanata dall’Agcom, per violazione delle norme in materia di, il cosiddetto secondary ticketing. La piattaforma in questione gestisce la venditasul mercato secondario di biglietti di eventi e non risulta titolare di autorizzazione.è stata oggetto di altri tre procedimenti sanzionatori ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Le ammende in arrivo saranno pesantissime: il codice di giustizia sportiva prevede una multa da 1 a 3 volte l'ammon… - apsny_news : Multa da 12 milioni a Viagogo per biglietti on line – Economia - fisco24_info : Secondary ticketing, nuova multa Agcom a Viagogo per 12,24 milioni: La piattaforma marketplace accusata di aver vio… - finanzaitaliana : Secondary ticketing, nuova multa Agcom a Viagogo per 12,24 milioni - ItaliaStartUp_ : Viagogo, multa da 12 milioni per i bagarini online -

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una sanzione per violazione delle norme in materia di secondary ...L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato un'ulteriore sanzione di 12.240.000 euro per violazione delle norme in materia di secondary ticketing nei confronti della società di diritto ......il reato di abusivismo finanziario che punisce con la reclusione da uno a otto anni e con la... fallita dopo avere messo a segno un crack da 60, hanno ora messo nel mirino la cipriota Afx ...

Viagogo, multa da 12 milioni per i bagarini online WIRED Italia

La scure di Agcom si abbatte nuovamente sul fenomeno del secondary ticketing: multa da 12,24 milioni a Viagogo, marketplace per «ricollocare» biglietti di concerti nella cui condotta l’Autorità ...Multa da 12 milioni di euro a Viagogo. La quarta in pochi anni contro i bagarini online dei concerti. A elevarla l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che nella riunione diconsiglio ...