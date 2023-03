Mueller | I vescovi tedeschi hanno tesi eretiche sui gay | il Papa deve punirli

(Di venerdì 24 marzo 2023) Intervista al prefetto emerito del dicastero per la Dottrina della fede. "Blasfermo benedire le coppie omosessuali". La rinuncia di Benedetto XVI, "se me ne avesse parlato gli avrei detto di no". Lo stesso vale per Francesco, "ma normalmente fa il contrario di quello che gli...

Ministero e Missione (Cantagalli), auspica che il Papa intervenga per punire itedeschi che, a suo avviso, nel loro percorso sinodale hanno approvato "testi eretici". Abbonati per leggere ...Questo significa che noiprendiamo posizione al riguardo e diciamo: è un bene che lo facciamo. Qualcosa che nella relazione di una coppia è buono, può anche ricevere la benedizione di Dio. È ...che hanno approvato gravi errori dottrinali, inclusa la benedizione per le coppie omosessuali e i divorziati - risposati, devono subire sanzioni, se non si ravvedono. È quanto chiedono, sulla ...

Intervista al prefetto emerito del dicastero per la Dottrina della fede. "Blasfermo benedire le coppie omosessuali". La rinuncia di Benedetto XVI, ...Per i cardinale Gerhard Ludwig Müller è "controverso" il processo che ha portato all'approvazione di risoluzioni che hanno tolto ai fedeli cattolici "la verità del Vangelo" (Gal. 2:5) per sostituirla ...