MUBI: la programmazione streaming di Aprile 2023 (Di venerdì 24 marzo 2023) Ecco gli highlight della programmazione di Aprile 2023 di MUBI, la piattaforma streaming di successo dedicata al cinema d'autore e di qualità. MUBI ha presentato le novità che entrano nel suo catalogo nel mese di Aprile 2023: la piattaforma presenta Winter Boy - Le Lycéen di Christophe Honoré, con Paul Kirchner, Juliette Binoche e Vincent Lacoste, The Plains di David Easteal, Futura di Alice Rohrwacher e molto altro ancora. WINTER BOY - LE LYCÉEN & THE PLAINS (2022) Quattordicesimo lungometraggio di Honoré, Winter Boy - Le Lycéen è racconto di formazione che segue il momento delicato della perdita del padre del protagonista, interpretato da un fantastico Paul Kirchner (nominato al César come Miglior Attore Rivelazione). In The Plains di David ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 marzo 2023) Ecco gli highlight delladidi, la piattaformadi successo dedicata al cinema d'autore e di qualità.ha presentato le novità che entrano nel suo catalogo nel mese di: la piattaforma presenta Winter Boy - Le Lycéen di Christophe Honoré, con Paul Kirchner, Juliette Binoche e Vincent Lacoste, The Plains di David Easteal, Futura di Alice Rohrwacher e molto altro ancora. WINTER BOY - LE LYCÉEN & THE PLAINS (2022) Quattordicesimo lungometraggio di Honoré, Winter Boy - Le Lycéen è racconto di formazione che segue il momento delicato della perdita del padre del protagonista, interpretato da un fantastico Paul Kirchner (nominato al César come Miglior Attore Rivelazione). In The Plains di David ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WantedCinema : RT @RBcasting: MUBI e Wanted Cinema insieme per la rassegna 'ICONS'. Una programmazione di cinque film in sala dal 28 marzo al 30 maggio, C… - RBcasting : MUBI e Wanted Cinema insieme per la rassegna 'ICONS'. Una programmazione di cinque film in sala dal 28 marzo al 30… -

MUBI: la programmazione streaming di Aprile 2023 ROMA CITTÀ APERTA (1945) Comincia anche una rassegna dedicata a Roberto Rossellini , che proseguirà per i prossimi mesi e porterà alcuni dei più importanti lavori del regista su MUBI. Uno dei più ... MUBI: le novità di aprile 2023 della piattaforma streaming dedicata al cinema d'autore e di qualità Alla programmazione di MUBI si aggiungono poi in aprile due film diretti da registi donne come la commedia norvegese Ninjababy , di Yngvild Sve Flikke (storia della ventitreenne Rakel che, scoprendo ... MUBI e Wanted per la rassegna ICONS I titoli selezionati per ICONS si uniscono ad una ricca programmazione di film Wanted Cinema già disponibili e in arrivo prossimamente su MUBI. L'evento di apertura sarà organizzato in collaborazione ... ROMA CITTÀ APERTA (1945) Comincia anche una rassegna dedicata a Roberto Rossellini , che proseguirà per i prossimi mesi e porterà alcuni dei più importanti lavori del regista su. Uno dei più ...Alladisi aggiungono poi in aprile due film diretti da registi donne come la commedia norvegese Ninjababy , di Yngvild Sve Flikke (storia della ventitreenne Rakel che, scoprendo ...I titoli selezionati per ICONS si uniscono ad una riccadi film Wanted Cinema già disponibili e in arrivo prossimamente su. L'evento di apertura sarà organizzato in collaborazione ... MUBI: la programmazione streaming di Aprile 2023 Movieplayer MUBI: la programmazione streaming di Aprile 2023 Ecco gli highlight della programmazione di Aprile 2023 di MUBI, la piattaforma streaming di successo dedicata al cinema d'autore e di qualità. MUBI ha presentato le novità che entrano nel suo catalogo ... MUBI: le novità di aprile 2023 della piattaforma streaming dedicata al cinema d'autore e di qualità Si fa sempre più interessante la programmazione di MUBI, figlia di un'attenta e costante curatela da parte del suo gruppo di lavoro. Ecco tutte le novità che troverete in streaming su MUBI ad aprile ... Ecco gli highlight della programmazione di Aprile 2023 di MUBI, la piattaforma streaming di successo dedicata al cinema d'autore e di qualità. MUBI ha presentato le novità che entrano nel suo catalogo ...Si fa sempre più interessante la programmazione di MUBI, figlia di un'attenta e costante curatela da parte del suo gruppo di lavoro. Ecco tutte le novità che troverete in streaming su MUBI ad aprile ...