Motori termici dopo il 2035: vince la Germania con gli e-fuels, Italia nell'angolo (Di venerdì 24 marzo 2023) Lo stop alla produzione e vendita di automobili con motore a scoppio dal 2035 sarà con tutta probabilità ratificata, ma la Commissione Europea è pronta a 'salvare' i propulsori termici alimentati con carburanti sintetici, i cosiddetti 'e-fuels', mentre non verranno presi in considerazione i biocarburanti su cui l'Italia si era intestata la battaglia pensando magari di avere l'appoggio di Berlino. Così non sarà. Al solito, la Germania ne uscirà indenne, l'Italia si ritrova nell'angolo e il suo voto contrario non potrà cambiare le carte in tavola. Non è una novità che "Il segreto peggio conservato in Europa è che si fa sempre quello che dice la Germania". Era così coi governi a guida Pd, col governo gialloverde M5s-Lega, ed è così anche oggi con la ...

