MotoGP TV8, orario Sprint Race GP Portogallo in chiaro: programma e streaming 25 marzo (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Motomondiale 2023 vedrà proseguire domani, sabato 25 marzo, il fine settimana del GP del Portogallo con le prove libere 3, le qualifiche e la Sprint Race che si disputeranno a Portimao, e saranno valide per la prima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio del sabato del GP del Portogallo 2023, prima tappa del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, in diretta streaming su SkyGo, Now, in diretta live testuale su OA Sport. La diretta tv in chiaro della Sprint Race della MotoGP sarà ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Motomondiale 2023 vedrà proseguire domani, sabato 25, il fine settimana del GP delcon le prove libere 3, le qualifiche e lache si disputeranno a Portimao, e saranno valide per la prima tappa del calendario di, Moto2 e Moto3. Di seguito il calendario, ile l’d’inizio del sabato del GP del2023, prima tappa del Motomondiale delle classi, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, Sky Sport Uno, in direttasu SkyGo, Now, in diretta live testuale su OA Sport. La diretta tv indelladellasarà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Su Sky Sport e Tv8 riparte la MotoGP - infoitsport : MotoGP, GP Portogallo, Portimao: gli orari in tv su Sky, TV8 e NOW - digitalsat_it : MotoGP Portogallo 2023, diretta Sky Sport e in streaming NOW (Sprint e Qualifiche LIVE TV8) - Nick_cannonier : Comunque a #SkySport le strategie editoriali gliele fa Topo Gigio, è ufficiale. Dico questo perché se già la sprint… - gponedotcom : Ecco tutti gli orari del primo appuntamento stagionale con il debutto dell'attesa Sprint Race: la tappa portoghese… -