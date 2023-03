MotoGP | risultati e classifica FP1 GP Portogallo 2023 | Alex Marquez svetta | bene Marini-Bezzecchi | 9° Bagnaia

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 marzo 2023)fa la voce grossa nella prima sessione di prove libere del GP del, primo appuntamento con il Motomondiale. Lo spagnolo con Ducati non ufficiale realizza il primo tempo (1’38?782) davanti alla Honda di un positivo Joan Mir staccato di 45 millesimi. Impressionano le Ducati Mooney VR46 che avevano destato ottime sensazioni nei test e si confermano in quota: terza posizione per Lucaa 140 millesimi dae quarto Marcoa 236 millesimi. L’uomo più atteso, il campione del mondo Pecco, chiude nono avendo dato poco gas e non cercando il time attack negli ultimi tentativi. Concludono invece più indietro gli altri italiani: 14° Franco Morbidelli con Yamaha (+0.847) e 15° Enea ...