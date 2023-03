MotoGP | Portogallo | ad Alex Marquez le prime libere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : SI COMINCIA? Primo weekend di gara del Motomondiale CONFERENZA LIVE ? - SkySportMotoGP : ?? MotoGP a Portimao? ?? Tutte le info in vista del GP del Portogallo ?? E' già bagarre da sabato 25 marzo, dalle… - infoitsport : MotoGP Gran Premio del Portogallo: calendario e soluzioni streaming - AggioValentino : Si riparte nel segno di due piloti che hanno cambiato costruttore: Álex Márquez apre le danze con il primo tempo a… - ElenaBaiocco : RT @Radio1Rai: #MotoGP Al via oggi la stagione 2023 con il Gran Premio del #Portogallo. Sono in corso le prime prove libere che riprenderan… -

E' di Alex Marquez (con la Ducati del Team Gresini) il miglior tempo al termine delle prime libere del GP del, gara inaugurale del motomondiale 2023. Lo spagnolo in 1'38"782 ha preceduto il connazionale Joan Mir (Honda) di 0.045 millesimi. Terzo e quarto tempo per Luca Marini (+0.140) e Marco ...Tutto in diretta tv su Sky Sport, Sky Sport Uno I risultati delle Libere 1 a PortimaoCLASSIFICA PROVE LIBERE 1 1 Alex MARQUEZ 1:38.782 Gresini RacingDucati 2 Joan MIR 1:38.827 Repsol Honda Team Honda 3 Luca MARINI 1:38.922 Mooney VR46 Racing Team Ducati 4 Marco BEZZECCHI 1:...

MotoGP 2023, oggi le prove libere del GP Portogallo: a che ora e dove vederle in TV Fanpage

rappresenta la MotoGP, quello sport che ormai non è per tutti e non è così popolare, ma che tra velocità, rischio e ambizioni non ha nulla da invidiare agli altri. E poi quest’anno, a partire dal Gp ...Il bwin data center ha anche scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati di motori per questo fine settimana: torna in pista la Moto GP con il Gran Premio del Portogallo, primo ...