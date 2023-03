MotoGP Portogallo 2023, diretta Sky Sport e in streaming NOW (Sprint e Qualifiche LIVE TV8) (Di venerdì 24 marzo 2023) Torna la MotoGP: in arrivo su Sky e in streaming su NOW la prima, attesissima tappa del Mondiale 2023, che dà ufficialmente il via alla sfida a Francesco Bagnaia, Campione del Mondo in carica grazie a un 2022 straordinario. Da giovedì 23 e fino a domenica 26 marzo, tutti all’Autodromo International do Algarve per il Gran Premio del Portogallo, che verrà introdotto dalle prime parole dei piloti in conferenza stampa, LIVE dalle 18 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. La gara della top class è in... Leggi su digital-news (Di venerdì 24 marzo 2023) Torna la: in arrivo su Sky e insu NOW la prima, attesissima tappa del Mondiale, che dà ufficialmente il via alla sfida a Francesco Bagnaia, Campione del Mondo in carica grazie a un 2022 straordinario. Da giovedì 23 e fino a domenica 26 marzo, tutti all’Autodromo International do Algarve per il Gran Premio del, che verrà introdotto dalle prime parole dei piloti in conferenza stampa,dalle 18 su Skye insu NOW. La gara della top class è in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : SI COMINCIA? Primo weekend di gara del Motomondiale CONFERENZA LIVE ? - SkySportMotoGP : ?? MotoGP a Portimao? ?? Tutte le info in vista del GP del Portogallo ?? E' già bagarre da sabato 25 marzo, dalle… - paoloangeloRF : Si aprono le danze: il GP Portimao domenica alle 15 su Sky - sportli26181512 : MotoGP, orari e dove vedere il GP Portimao: La MotoGP riparte con il primo GP della stagione, in programma domenica… - elenina997 : Oggi alle ore 10, in quel di #Portimão (Portogallo), avrà ufficialmente inizio la stagione 2023 di #MotoGP. Prime p… -