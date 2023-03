MotoGp, Pecco: 'La lezione di Vale per rivincere' (Di venerdì 24 marzo 2023) Bagnaia punta al titolo - bis: 'Sarà un campionato equilibrato e bellissimo, noi ci siamo. Da Rossi ho imparato a rimanere ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Bagnaia punta al titolo - bis: 'Sarà un campionato equilibrato e bellissimo, noi ci siamo. Da Rossi ho imparato a rimanere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cristia93103770 : @ducaticorse @PeccoBagnaia @DucatiMotor @MotoGP #GoFree forza Pecco - automotorinews : ??? #MotoGP, Enea #Bastianini non guarda in faccia a nessuno ??? 'Il mio primo rivale sarà Pecco perché porta il num… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ???????? ?????????????? ???????????? ???? ?????????? ???? ???????????? ?? ?????? ??:????.??????, ?????????????? ???? ?????? ?? ???????????? Pecco e Quartararo in Top 10 ? https://t… - Cos_lettuce : RT @SkySportMotoGP: ???????? ?????????????? ???????????? ???? ?????????? ???? ???????????? ?? ?????? ??:????.??????, ?????????????? ???? ?????? ?? ???????????? Pecco e Quartararo in Top 10 ? https://t… - SkySportMotoGP : ???????? ?????????????? ???????????? ???? ?????????? ???? ???????????? ?? ?????? ??:????.??????, ?????????????? ???? ?????? ?? ???????????? Pecco e Quartararo in Top 10 ?… -