MotoGP | orari qualifiche e Sprint Race 25 marzo | programma GP Portogallo 2023 | tv streaming | guida Sky e TV8

(Di venerdì 24 marzo 2023) Finalmente è al via il Motomondiale! Dall’Algarve, in, i protagonisti delle tre classi della moto sono impegnati sulla pista di Portimao che dà il via alla nuova stagione, una stagione che vedrà la difesa del titolo di Francesco Bagnaia con la sua Ducati, apparso già brillante nei test. In coppia con Bagnaia nella Ducati ufficiale ci sarà Enea Bastianini. Il pilota di Rimini è particolarmente agguerrito e già l’anno scorso mise in difficoltà “Pecco” nel finale di stagione. Con Ducati non ufficiali ci saranno Luca Marini e Marco Bezzecchi per il team Mooney VR46 che potrebbero rivelarsi delle sorprese del campionato, Jorge Martin e Johann Zarco per l’intrigante team Pramac e Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio per il team Gresini. Si deve rimettere in carreggiata la Yamaha che punta sulla coppia Fabio Quartararo-Franco Morbidelli, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : MotoGp Portogallo, dove vederlo in tv: gli orari - paoloangeloRF : Si aprono le danze: il GP Portimao domenica alle 15 su Sky - sportli26181512 : MotoGP, orari e dove vedere il GP Portimao: La MotoGP riparte con il primo GP della stagione, in programma domenica… - corsedimoto : MOTOGP - Dopo una lunga attesa parte il Mondiale MotoGP: a Portimao la prima giornata di azione. E domani sarà già… - gponedotcom : Ecco tutti gli orari del primo appuntamento stagionale con il debutto dell'attesa Sprint Race: la tappa portoghese… -

11.45 - Semaforo verde per le PL1 di Portimao - Scatta la stagione 2023 della classe! ... 11.20 - Sarà il primo fine settimana con la gara Sprint al sabato: questo provocherà novità negli...Tutto il Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni a Portimao con dirette ...Di seguito glidella domenica di Portimao. 10:45 - 10:55, Warm - Up 12:00 Moto3, Gara 13:15 Moto2, Gara 15:00, Gara

MotoGP 2023, Portimao: gli orari tv con la diretta su Sky e Now la differita su TV8 La Gazzetta dello Sport

Le qualifiche e la sprint race di sabato 25 marzo sarà visibile in pay-tv su Sky Sport Uno (canale 201 Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 Sky) e in chiaro su TV8 (canale 8 digitale terrestre). In ...Questi gli orari delle sessioni del venerdì ... Per la prima tappa della stagione 2023, la MotoGP arriva all’Autodromo Internacional do Algarve, situato nei pressi della località di Portimao, in ...