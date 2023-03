MotoGP oggi, GP Portogallo 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma TV8 e Sky (Di venerdì 24 marzo 2023) oggi, venerdì 24 marzo, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP del Portogallo, primo round del Motomondiale 2023. Sul circuito di Portimao, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista di una delle grandi novità dell’anno, la Sprint Race, oltre che ovviamente per la gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DELLE prove libere DI MOTO3 LA DIRETTA LIVE DELLE prove libere DI MOTO2 LA DIRETTA LIVE DELLE prove libere DI MotoGP Nulla potrà essere lasciato al caso e ogni minuto delle sessioni dovrà essere sfruttato per valorizzare il pacchetto a disposizione. La Ducati si presenta a questo primo atto con la consapevolezza di aver fatto ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023), venerdì 24 marzo, andrà in scena la prima giornata didel GP del, primo round del Motomondiale. Sul circuito di Portimao, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista di una delle grandi novità dell’anno, la Sprint Race, oltre che ovviamente per la gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DELLEDI MOTO3 LA DIRETTA LIVE DELLEDI MOTO2 LA DIRETTA LIVE DELLEDINulla potrà essere lasciato al caso e ogni minuto delle sessioni dovrà essere sfruttato per valorizzare il pacchetto a disposizione. La Ducati si presenta a questo primo atto con la consapevolezza di aver fatto ...

